Où et quand répéter en groupe ?

La liste des lieux de répétition sera régulièrement mise à jour.





PAPEETE

Au fare potee de la Mairie de Papeete

Tous les jours à 12h00

Contact : John Teai - 87792580



Phisigma à Patutoa

Le mardi et le jeudi à 13h00

Contact : Joel Burns - 87713676



PIRAE

Au fare potee de la Mairie de Pirae

Tous les mercredis à partir de 15h30

Contact : François Putoa - 87212834



PUNAAUIA

Dans le hall de la Mairie de Punaauia

Le mercredi 24 janvier à 17h00

Avec Paco Tumahai et Heitapu Chang



PAPARA

Dans les jardins de la Mairie de Papara

Le mercredi 24 janvier à 17h00

Avec Emile Ariipeu et Raina Tairi



FAA'A

A l'école Vaiaha

Les mercredis, vendredis et samedis à 13h00

Contact : Joel Burns - 87713676



TARAVAO

A la Mairie de Taravao

Les mercredis et vendredis à 18h00

Contact : Joel Burns - 87713676



MATAIEA

Dans les jardins de Vaipahi

Tous les dimanches à 16h00

Contact : Teanuanua Chang - 87372175



CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le conservatoire prévoit également des répétitions pendant les prochaines vacances scolaires, du 19 au 23 février.