Oscar Temaru rend visite à la doyenne de Faa’a

Oscar Temaru n’avait pu lui rendre visite le jour de son anniversaire, souligne un communiqué de la mairie de Faa’a, et il s’est donc rattrapé en se rendant au foyer d'accueil pour personnes âgées de Teroma où réside la doyenne de ses administrés.



« C’est avec beaucoup d’émotion » que le tavana « s'est entretenu avec Marthe Suard en échangeant quelques mots en Chinois, Tahitien et Français », note le communiqué.



Née le 6 novembre 1914 à Faa'a, elle a exercé la profession de commerçante au sein de la boutique de son mari, Paul Conscience à Papeete. Elle a eu 8 enfants, 20 petits-enfants, 32 arrières petits-enfants et une arrière-arrière petite fille, âgée de 5 ans.



Rédaction Web