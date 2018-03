Oscar Temaru aux îles Sous-le-Vent pour calmer les tensions

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu et Rony Mou-Fat

Les peapea politique continuent aux îles Sous-le- Vent. Cette fois, ils se passent au sein du parti indépendantiste.La semaine dernière, lors de son congrès, le Tavini Huira’atira a dévoilé sa liste. La nomination d’une jeune candidate, Leila Tama, aux Raromatai, a fait des mécontents.Pour certains militants, le président du parti n’a pas tenu compte des noms proposés par la fédération de Uturoa, Taputapuatea et Tahaa. Certains évoquent la possibilité de « boycotter » les élections.Pour calmer les tensions, Oscar Temaru a rencontré les militants vendredi soir à Uturoa pour expliquer son choix. Le leader estime qu’il est temps de faire place aux jeunes.« Il ne faut pas oublier non plus que 60 % de l’électorat est constitué par des jeunes. Il faut mettre un jeune en avant. Elle ne demande qu’à être soutenue par cette population des Raromatai… »Ces mots suffiront-ils à calmer les esprits ? Après l’annonce d’une liste dissidente au sein du Tavini , ces tensions ne font que renforcer le sentiment d’un parti désunifié. Oscar Temaru doit se rendre ce samedi à Taha’a pour tenter de rassembler.