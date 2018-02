Oscar Temaru appelle au boycott des Territoriales

J-B. C. et M.I.

Oscar Temaru dit avoir été invité à cette réunion par le président du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) pour évoquer l’adhésion de Faa’a au syndicat. Une rencontre à laquelle participaient le président Fritch, quelques membres du gouvernement, et de nombreux tavana.« Je leur ai dit : la commune est prête à rentrer au syndicat mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêts à la recevoir. Trouvez-vous normal que l’on décide à 20 000 kilomètres d’ici à qu’elle heure on peut manger (…) Est-ce normal que quelqu’un qui arrive ici, trois mois après il puisse voter ? », a indiqué à TNTV Oscar Temaru.Et de poursuivre : « Ce que je vous propose, c’est de boycotter ces élections tous ensemble (…) Ce n’est pas normal que ce soit à Paris que l’on décide (…) On nous attend au Forum. Nous avons droit de citer à New-York -Aux Nations Unies, Ndlr-. La majorité de la communauté internationale va nous accueillir à bras ouverts ».« On va y réfléchir », lui auraient répondu les élus présents. Le leader indépendantiste ajoute attendre leur réponse pour se positionner mais aussi la tenue du congrès du Tavini, le 10 mars prochain, au cours duquel la question de la participation du parti aux Territoriales sera tranchée.Interrogés, des tavana présents, tendance autonomiste, disent ne pas avoir apprécié la sortie du maire de Faa’a.« Il a transformé la tribune du SPCPF en tribune politique alors qu’il était censé annoncer l’adhésion de sa commune au syndicat », souffle l’un d’eux.« Il l’a sorti comme ça de son chapeau. Ce n’était ni le lieu, ni le moment mais on a l’habitude », explique un autre qui ne veut pas s’étendre sur le sujet pour ne pas « entrer dans le jeu » de l’ancien président du Pays.