Ori i Tahiti danse sa patrie au marae Arahurahu

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Comme chaque mois de juillet depuis 2014, le marae ‘Arahurahu reprend vie. Le son des to’ere et des pahu résonne dans cette vallée comme pour annoncer que les festivités vont débuter.C’est au tour du groupe Ori i Tahiti, grand vainqueur du Heiva i Tahiti 2018, de prendre possession des lieux. Son thème, ‘Ai’a, la patrie, a été écrit par Tane Raapoto. Il rappelle le sens du concept de patrie, et plus précisément dans la conception ma’ohi."Pour l’auteur, le mot fenua revient souvent dans les thèmes, explique Teraurii Piritua, le chef de troupe. Il a voulu, à sa manière, revaloriser le terme ‘ai’a. Il est temps aujourd’hui de se réapproprier notre langue, parce que pour comprendre ce thème, il faut comprendre la langue. C’est un thème qui est écrit pour notre peuple, il concerne notre peuple."Les mouvements du corps se plongent dans cette terre, cette matrice nourricière, ce socle d’identité qui a donné naissance aux dieux, et ainsi à l’homme. Les ‘orero pour remonter le temps entraînent le spectateur jusqu’à son origine.Et dans ce spectacle, rien n’est laissé au hasard, jusqu'à la couleur des costumes. "Le marron parce que ça a un rapport avec la terre, poursuit Teraurii. Le jaune, re’are’a, taure’are’a, parce que c’est un thème joué par des jeunes, et ces jeunes vont transmettre le message à leurs parents. Le rouge, pour le sang, tout cela brûle en nous."Retrouvez la troupe Ori i Tahiti tous les samedis de juillet à 15 h 45 sur le marae ‘Arahurahu à Paea. Dernière représentation le samedi 3 août.