'Ori Tahiti à l'Unesco : le dossier sera défendu en métropole le 23 novembre

Rédaction web avec compte-rendu du conseil des ministres

Ce lundi le Conseil des ministres a donné son accord pour qu’une délégation de la Polynésie française se rende spécialement à Paris, le 23 novembre prochain dans le but de défendre l’inscription du dossier "’Ori Tahiti, pratique artistique, sociale et culturelle de Tahiti et des îles de la Société" sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.Le Comité du patrimoine ethnologique et immatériel (CPEI) se réunira au ministère de la culture français, le 23 novembre, pour examiner le dossier que la Polynésie française a établi et rédigé selon les normes exigées par l’Unesco, afin d’en valider la qualité.Au cours de cette réunion, le CPEI auditionnera la délégation polynésienne. Le conseil des ministre note que la délégation s’efforcera de "focaliser l’attention sur notre culture et de faire comprendre à l’Etat français l’importance de soutenir ce dossier en vue d’une reconnaissance institutionnelle internationale, alors que le "’Ori Tahiti"compte de plus en plus de pratiquants de par le monde."S’il est sélectionné par le CPEI, le dossier "’Ori Tahiti" intégrera la liste annuelle des huit dossiers validés. Cette liste sera transmise au Président de la République qui décidera du dossier à présenter à l’Unesco en mars 2019. Chaque Etat partie ne peut présenter qu’un seul dossier tous les 2 ans...