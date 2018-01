Orages : vigilance jaune pour les Gambier et une partie des Tuamotu

LES SOUS LE VENT



Lundi, temps ensoleillé sous un voile d'altitude disparaissant peu à peu, entrecoupé de temps en temps par des passages nuageux porteurs d'averses. Ces derniers sont encore attendus mardi.

Vent de secteur Est modéré. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord-Ouest.



TAHITI ET MOOREA



Lundi et mardi, bien que légèrement voilé, le soleil répond présent. Néanmoins, des développements nuageux sur le relief sont attendus vers la mi-journée et débordent volontiers vers le littoral, en particulier les côtes Sud et Est. Ces développements nuageux pourront être à l'origine d'averses orageuses. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés Celsius.

Vent de secteur Est modéré. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petites houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord-Ouest.



MARQUISES



Lundi, temps ensoleillé. Mardi, ciel bleu prédominant en journée puis quelques averses attendues en soirée.

Vent d'Est-Nord-Est modéré. Pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petite houle longue de Nord-Ouest.



AUSTRALES



Lundi, ciel nuageux avec quelques pluies faibles. Mardi, les nuages se cantonnent à la région de Rapa.

Vent d'Est-Sud-Est à Sud-Est modéré, voire assez fort sur le Nord de l'archipel avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest d'1 mètre à 1 mètre 50.