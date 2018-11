Opération de recherche : un père et son fils retrouvés sains et saufs aux Tuamotu

Mercredi vers 19 heures, la mairie de Hikueru a contacté le JRCC pour signaler qu’un poti marara, qui était parti en début de matinée de Hikueru pour se rendre à Marokau, avec à son bord un père et son fils de 12 ans, n’était toujours pas revenu.



Après confirmation des informations, le JRCC a engagé l’avion Guardian de la Marine nationale pour effectuer les recherches. En complément, d’autres moyens nautiques disponibles ont été sollicités pour participer aux opérations de recherche.



Parallèlement, une enquête à terre a été effectuée et le tavana de Makemo a autorisé le ralliement du navire à passagers Te Nukutaeroto sur la zone de recherche alors qu’il était en escale sur l’atoll de Faite.



Après deux vols, l’avion Guardian a quitté la zone de recherche jeudi vers 7h45, mais la mobilisation des secours s’est poursuivie toute la journée, avec notamment le concours des navires de pêche Fetu Mana et Tuamana. Ils ont été rejoints à la tombée de la nuit par le navire Te Nukutaeroto, puis par la goélette Taporo VIII.



De son côté, la compagnie aérienne Air Tahiti a également pris part aux recherches et quatre vols commerciaux, en transit à proximité du secteur de recherche, ont été déroutés pour survoler la zone.



Après une seconde nuit de recherches, les deux disparus ont été retrouvés sains et saufs ce vendredi matin vers 5h30, sur l’atoll de Haraiki. Victimes d’une panne de moteur et échoués au nord de l’atoll, ils ont été repérés et récupérés par le navire Te Nukutaeroto qui les a ramenés, avec leur poti marara en remorque vers Hikueru, où ils arriveront cet après-midi.



A l’occasion de cette opération qui a mobilisé plusieurs moyens aériens et maritimes, le JRCC rappelle l’importance de respecter les mesures de sécurité.