Opération "Échange ton casque" à Taravao et Moorea

Dans le cadre de l’opération "Échange ton casque", le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française, en partenariat avec le comité des assurances Cosoda, organise deux journées d’échanges de vieux casques ou non homologués.La première aura lieu le jeudi 6 décembre à 9 heures au Carrefour de Taravao et la seconde le jeudi 13 décembre à 11 heures au magasin Champion de Moorea.Pour cette édition, 45 bons d'achat d’une valeur de 7 500 Fcfp seront remis chaque jour en échange d'un vieux casque.Chaque personne devra ensuite s’acquitter de la différence de prix d'achat du casque neuf.La dernière opération remonte à fin octobre et s’est faite au profit des enfants de moins de 10 ans. Une trentaine de casques avaient été remis aux enfants ayant fait le déplacement avec leurs parents.Plus tôt dans l’année, en mai dernier, le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française avait procédé à la destruction de plus de 200 casques non conformes récupérés à l’occasion des opérations "Échange ton casque" de 2017.