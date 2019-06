Open international de Tahiti : nos judokas se frottent au Japon

En -90kg, Ryusei Tanigushi, lui, doit beaucoup plus batailler, surtout face à Nicolas Tivant. Le professeur de l'AS Tefana parvient à tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais au Golden score, le Japonais réussit un Okuri ashi barai imparable. Trois Japonais sont déjà médaille d'or.



Vient alors Cyril Gaudemer. Le cadre technique du judo polynésien combat en -100kg, et bat Hutia Barff et le Calédonien Philippe Vautrin. En confiance, il affronte le plus lourd des Japonais, Kota Morii... et le bat sur harai goshi au bout de quelques secondes !



Dans les catégories dépourvues de compétiteurs japonais, Ra'irama Holozet s'impose en +100kg et Chistian Denneville survole les -66kgs.