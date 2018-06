SPORT

Onze surfeurs intègrent la pépinière des pro

Jeudi 14 Juin 2018 à 19:21 | Lu 76 fois

SURF - Ils ont 15 ans et ils rêvent de percer dans le monde du surf. Treize élèves de troisième passaient les examens d’entrée en section « surf espoir ». Une formation créée en 2012 au lycée Tuianu Le Gayic de Papara et qui permet à nos jeunes prodiges de la glisse, de combiner scolarité et entraînements intensifs. Les épreuves se sont déroulées ce jeudi 14 juin, sur le spot de la Taharuu mais aussi dans le bureau du proviseur du Lycée. Au terme de la journée, onze jeunes ont été admis. Découvrez, dans ce reportage, les coulisses de cette sélection.

