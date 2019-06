Oi Rio Pro : Michel Bourez qualifié pour les huitièmes de finale

Au départ, ils étaient trois Français à participer à la Oi Rio Pro : Jérémy Flores, Joan Duru et Michel Bourez. Ils ne sont désormais plus que deux. En effet, Joan Duru s'est imposé face à l'Australien Owen Wright : 12.40 à 10.13 points. Et Michel Bourez a battu le Brésilien Caio Ibelli 11.44 à 6.10 (voir le replay ICI ). Les deux surfeurs se qualifient donc pour le quatrième tour : les huitièmes de finale.Notre Spartan affrontera le Brésilien Gabriel Medina (champion du monde de surf en 2014) samedi 22 juin. S'il remporte ce round, Michel Bourez ira donc aux quarts de finale de la compétition.