Océans - une vision du monde au rythme des vagues : une exposition qui accueille l'artiste Polynésien Alexander Lee

Le Fresnoy – Studio national et TBA21–Academy présentent Océans – Une vision du monde au rythme des vagues, une exposition qui explore une manière différente d’envisager les océans et le monde que nous habitons.



L’exposition présente des oeuvres inédites, bien souvent le résultat des expéditions de l’Académie dans les différents océans de la planète.

Loin des continents, l’exposition reflète la fluidité de l’eau, l’alternance incessante des marées et les influences de la mer sur nos échanges et nos mythes.



À l’occasion de cet événement, Le Fresnoy s’associe à l’Académie TBA21, département de recherche de la Fondation Thyssen–Bornemisza Art Contemporary engagée sur les questions environnementales, avec un intérêt particulier pour les océans. L’Académie TBA21 termine sa 16e expédition au cours de laquelle des artistes et des scientifiques ont imaginé et expérimenté des hypothèses de transformation des territoires océaniques. Ensemble, ils participent à construire un nouveau récit collectif, un nouvel imaginaire, patrimoine commun en développement, cadre positif, optimiste et nécessaire pour que chacun trouve les moyens et la motivation de mettre en œuvre les changements nécessaires vers un monde plus durable et plus juste.



Les différents travaux de ces artistes s’inscrivent dans une perspective « océanique » sur les dimensions culturelles, politiques et biologiques des océans. Certains artistes analysent les effets des problèmes tels que les changements climatiques et la montée du niveau des mers et d’autres projets artistiques mettent l’accent sur des questions sociales (transformation de la vie des pêcheurs), historiques et environnementales (conséquences des essais nucléaires en Polynésie française). Cette exposition présentera des créations inédites provenant des expéditions de l’Académie dans l’océan pacifique, complétées par des œuvres exceptionnelles de la collection Thyssen–Bornemisza Art Contemporary et des œuvres proposées par Le Fresnoy.



Océans est une version élargie de l'exposition Tidalectics présentée à la TBA21-Augarten à Vienne, du 2 juin au 19 novembre 2017.



