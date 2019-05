Oceania Cup : la finale de tennis de table à Bora Bora

Rony Mou-Fat

Pour une première à Bora Bora, les organisateurs et parrains de l’événement n’avaient pas lésiné sur les moyens. Chants et danses ont rythmé les festivités de la cérémonie d'ouverture des Oceania Cup de tennis de table vendredi soir.Cette année, 16 pongistes participent à la compétition, avec 6 nationalités représentées : 8 hommes et 8 femmes, venus d’Australie, des Fidji, de Polynésie, de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et de la Nouvelle-Calédonie. La compétition se tiendra sur 2 jours.