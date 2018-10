Observation des baleines : la gendarmerie et la Diren veillent

Cette année, les agents de la Diren ont noté un changement de comportement des baleines, peut-être en lien avec cette pression humaine. Selon Fanny Martre, agent technique de la Diren, "tout le début de saison, les baleines étaient au large". "Ce n’est pas une habitude par rapport aux années précédentes, poursuit-elle. Peut-être cherchaient-elles un peu le calme, à s’éloigner des bateaux et des humains…"

Pour les prestataires, l’activité est lucrative avec des tarifs compris entre 8 000 et 10 000 Fcfp par personne. Si la quasi-totalité d’entre eux dispose d’un agrément des autorités, d’autres exercent en toute illégalité. "Je vois souvent sur l’eau des bateaux avec des personnes différentes à bord, reprend Fanny Martre. Ça ne fait pas partie de mes compétences d’aller voir si les gens sur le bateau ont payé une sortie baleine ou pas, mais on va essayer de travailler ensemble avec la gendarmerie et le parquet pour pouvoir enquêter sur ce travail au black."