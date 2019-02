Objectif zéro déchet à Punaauia avec la semaine "mon fare durable"

Durant trois jours, des ateliers zéro déchet sont proposés à la maison de l’enfance de la commune de Punaauia. Une aubaine pour lutter contre le gaspillage. "On fabrique des petites lingettes lavables et réutilisables entièrement fait main qui peuvent servir pour le démaquillages des mamans et le débarbouillage des enfants. Au lieu de jeter des cotons tous les jours, on utilise des produits de récup' et on leur donne une seconde vie. Et c'est simple à réaliser. Le but, c'est de proposer des alternatives simples qui ne changent pas les gestes du quotidien, mais qui permettent de réduire nos déchets" explique Alice Rouget, gérante de la société Idea'lys.



Il faut compter entre 10 à 15 minutes pour réaliser une lingette à la machine à coudre et le tour est joué. Les participantes apprennent également à fabriquer des sacs réutilisables. Si la plupart sont novices, elles espèrent à leur tour sensibiliser leur entourage au zéro déchet : "Je suis en train de faire un sac pour remplacer les sachets pour mettre les légumes dans les magasins. Je suis venue pour apprendre à faire des économies et limiter mes déchets" déclare Clarisse Ohotoua, une participante. "J'ai appris à coudre. (...) J'espère aussi pouvoir apprendre aux autres" ajoute une autre participante, Leila Rupea.