Objectif : 10 000 ukulele au stade Pater !

La décision a été prise lundi après-midi, lors d’une discrète réunion au service de la culture. Les délais sont courts, mais tout le monde y croit : l'organisateur TNTV , la maison de la culture (pour toute la partie scénique et sonore), le conservatoire (pour la dimension pédagogique et musicale), l’IJSPF (pour le stade Pater), la mairie de Pirae (pour gérer les accès et la sécurité), Tahiti Tourisme, le service et le ministère de la culture. Avec les chevilles ouvrières des grands événements culturels : Noéline Parker, la reine de la logistique, et Manouche Lehartel, passée maître dans l’art de discipliner les foules.



Car ce ne sera pas une mince affaire : il faudra utiliser tous les parkings de Pirae et des communes environnantes, et proposer des navettes pour conduire tout le monde au stade. A l’intérieur, des carrés accueilleront les groupes de 50 musiciens. Il y aura de l’ambiance et des fleurs, bien sûr, mais il faudra aussi de la discipline : lors du dernier record, de nombreux musiciens n'avaient pas été comptabilisés.