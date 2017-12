OPH : de nouvelles constructions en 2018

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Autre enjeu pour 2018, le recouvrement des loyers impayés. Il atteint 3.5 milliards de francs. Une politique de sensibilisation est menée auprès des locataires, et des saisies sur comptes sont envisagées.Enfin, dans sa politique du logement, le gouvernement via l’OPH opte aussi pour la délivrance de 200 logements construits par le secteur privé, via le VEFA, la vente en l’état futur d’achèvement.