OFC Nations Cup : match difficile contre Salomon, les Tiki Toa décrochent leur place pour la Coupe du Monde

Rédaction web

Après plusieurs petites fautes, le numero 10 des Salomon récolte un carton jaune dans le deuxième tiers temps. Ce sont finalement les Salomon qui ouvrent le score après 7 minutes. Les Tiki Toa doivent à tout prix revenir dans le match.C'est Tepa qui marque le but de l'égalisation sur un coup franc. 1 but partout. Tout de suite après Chan Kat et Tavanae, travaillent ensemble pour un second but. En moins d'une minute, les Tiki Toa reprennent l'avantage sur leur adversaire. Mais le match reste tendu.Coup franc pour les Salomon. Jo Keeper est à la hauteur de sa réputation et arrête le ballon. Il reste 1 minute 15 dans ce deuxième tiers temps. Le score ne bouge pas. Tahiti mène toujours d'un but.Début du dernier tiers temps. Après 3 minutes, Tavanae inscrit le 3e but de la rencontre. Les Salomon parviennent à inscrire leur 2e but. Rien n'est joué. Le match est difficile.Sur un coup franc, Heimanu Taiarui inscrit le 4e but. Dans les 12 dernières secondes, les Salomon parviennent à inscrire un 3e but. Et c'est sur ce score de 4 buts à 3 que les Tahitiens remportent le match, de justesse. "On a offert une belle finale. C'est bien ce genre de compétition. Ça montre que l'OFC n'est pas en si mauvaise forme que ça. On a une bonne équipe de Salomon", a réagi Naea Bennett. "Mission accomplie", souffle quant à lui le capitaine Raimana Li Fung Kuee qui a joué malade.Les Tiki Toa ont remporté leur place pour le Paraguay. La Coupe du monde aura lieu en fin d'année. Du 21 novembre au 1er décembre 2019, votre chaîne diffusera l'événement en exclusivité sur le Fenua.