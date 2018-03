OFC Champions league : l'AS Dragon bat Erakor Golden Star

Rédaction web

Vous avez pu suivre le match en direct sur le site internet et la page Facebook de Tahiti nui Télévision. Mercredi soir, les joueurs de l'AS Dragon ont rencontré Erakor Golden Star FC pour leur second match des phases de poules du groupe B l'OFC Champions league.Ce sont les joueurs de Dragon qui ont ouvert le score à la 11e minute. Mais la suite du match s'est avérée difficile. Erakor Golden Star FC a mené la rencontre. Les Tahitiens n'ont rien lâché et ont finalement réussi à remonter, pour finir sur un score de 4 buts à 3.Les joueurs de Dragon se rapprochent des quarts de finale. Samedi, ils devront affronter les Solomon warriors , récents champions des Iles Salomon. Le match sera diffusé en direct sur le web à partir de 18 heures et en différé en télévision à partir de 22h50.