OFC Champions League : Dragon se prépare à affronter Lautoka FC

C’est leur première fois en Polynésie, et leur première compétition à ce niveau en O’League. Les joueurs du Lautoka sont arrivés mercredi à Tahiti.Le coup d’envoi de la rencontre avec l'AS Dragon sera donné à 20 heures ce samedi au stade Pater, après la finale de football et la cérémonie de clôture du 10e festival des îles.L’AS Dragon joue sa place dans le dernier carré océanien. Depuis leur qualification pour les quarts de finale, les hommes de Timiona Asen restent sur une série de 4 victoires et un match nul. De quoi aborder sereinement cette rencontre. La trêve internationale a permis aux joueurs de Titioro de souffler un peu. Marama Vahirua, Rainui Tze Yu et Tamatoa Tetauiran tous trois retenus avec les Toa aito lors des deux matches face aux Cagous, ont pu disputer deux rencontres de haut niveau.Pour ce quart de finale, le coach, Timiona Asen, devra composer sans Raynald Lemaître, joueur majeur pour la qualification. Blessé, il ne pourra être de retour que dans le cas d’une éventuelle demi finale.Les joueurs de Vénus pourront compter sur le renfort de Sullivan Duee, arrivé de France cette semaine et auteur du but d’ouverture lors du match de mardi soir contre Taiarapu FC. "L'absence de Raynald Lemaître, je l'avais déjà anticipée et préparé un système de jeu qu'on a l'habitude de faire ici en league 1. (..) L'objectif c'est de se faire qualifier. On va tout faire pour destabiliser l'animation de Lautoka", assure le coach.L’équipe Fidjienne doit elle aussi faire face à l’absence de joueurs cadres : Le défenseur Ilatia Tuilau et le milieu de terrain Shazil Ali. Point positif pour nos Polynésiens : ces deux joueurs avaient été les éléments clés de la victoire de Lautoka face à Auckland city en phase de poule.