OFC Beach soccer Nations cup : Tonga, l'équipe amateur de cette qualification

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Naea Bennett

C’est le "Petit Poucet " de cette qualification. Tonga a démarré mardi son premier tournoi international avec des joueurs âgés entre 17 et 23 ans. Le Beach Soccer, ces hommes l’ont découvert il y a seulement trois ans.À Tonga, la discipline compterait une centaine de joueurs pour un peu plus de 100 000 habitants. Le seul terrain de Beach Soccer est situé sur l’île de Haapai, le groupe au Centre du Royaume. Et les coachs souhaitent développer ce sport. "Nous sommes tout à fait capables de pratiquer ce sport. Nous avons la forme physique pour jouer au Beach Soccer. La seule chose, c'est que nous avons besoin de programmes d'entraînement pour les juniors et seniors" nous explique Kiliki Uele, conseiller technique de l’équipeTonga a déjà deux défaites à son actif, l’une contre les Tiki Toa et l’autre contre les Salomons. Leur prochain match a lieu ce jeudi à 14 heures contre la Nouvelle-Calédonie, à suivre en exclusivité et en direct TV & web sur TNTV.