OFC Beach soccer Nations cup : Les Tiki Toa s'imposent 8 buts à 2 face au Vanuatu

Mais à quelques secondes de la reprise du match, dans le deuxième tiers-temps, les Tiki Toa marquent leur deuxième but sans laisser le temps au Vanuatu de réagir. Le score monte rapidement. Une faute donne l'occasion d'un troisième but aux Tiki Toa. Un 4e but arrive. Les Tiki Toa prennent le large sur leurs concurrents.



Cinq minutes après le début du deuxième tiers temps, c'est Tepa qui marque le 5e but de la compétition. Le Vanuatu semble dominé.



Mais peu après, l'équipe parvient à marquer un but. Tahiti 5 Vanuatu 1. L'entraîneur des Tiki Toa demande à ses joueurs de rester concentrés. En beachsoccer, tout peut aller très vite et la tendance peut s'inverser.