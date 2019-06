OFC Beach soccer Nations cup : 23 buts à 1, victoire écrasante des Tiki Toa face à Tonga

Rédaction web

Deuxième tiers temps et c'est de nouveau Tepa qui marque. Nous en sommes à 8 buts à 1. Les Tiki Toa mènent la danse. Quelques minutes et le 9e but arrive.Chan Kat, le numero 5 rentre le 10e but de la rencontre. 11, puis 12 buts. Tonga n'en mène pas large. Il sera plus que difficile de remonter le score pour les adversaires de nos Tiki Toa.Le 13e but est marqué lors d'un coup franc, une nouvelle fois par Tepa. Le deuxième tiers temps se termine à 13 buts à 1 en faveur de nos aito.Début du dernier tiers temps et déjà un 14e but pour les Vice champions du monde. Angelo Chen marque le 15e but. Les Tonga ne parviennent pas à résister aux Tiki Toa.A 6 minutes de ce dernier tiers temps c'est Heimanu Taiarui qui met le 16e but. Labaste est l'auteur du 17e but de la rencontre... et du 18e. Angel marque le 19e but.Le 20e but est marqué. Puis un 21e, un 22e et un 23e à 10 secondes de la fin du match... La victoire est écrasante. Prochaine rencontre pour Tahiti, jeudi face à la Nouvelle-Calédonie. Un match à suivre en direct sur TNTV.