O’Neill Massin éliminé au round 3 de la Burton Automotive Pro

Sur la centaine de surfeurs en compétition, depuis lundi à la Burton Automotive Pro en Australie, on comptait deux Tahitiens : Mihimana Braye et O’Neill Massin.Ils se sont retrouvés dans le même heat au premier round avec les Australiens Ty Watson et Mitch Coleborn. Un heat remporté par Ty Watson (11.16 points) et O’Neill Massin (10.60 points), leur permettant d’accéder au deuxième round. Mihimana Braye a dû s’incliner avec ses 10.03 points.Mercredi, au round 2 de ce WQS 6000, O’Neill Massin s’est retrouvé face à l’Italien Leonardo Fioravanti, le Français Marc Lacomare et l’Australien Cooper Chapman. Il a réussi à faire le deuxième meilleur score du heat avec 10.33 points, gagnant par la même occasion sa place pour le troisième round, qui s’est tenu dans la foulée.Le Tahitien a alors dû défendre sa place face au Japonais Hiroto Ohhara et aux Australiens Matt Banting et Wade Carmichael. Il a malheureusement fait le plus petit score du heat, 8.10 points, et est sorti de la compétition.