O’League : Tefana n’y arrive toujours pas…

Rédaction web avec Mathieu Fontaine

D’un côté les Tahitiens, de l’autre les frères Calédoniens. Mercredi à Koné (mardi à Tahiti), les protégés de Franck Mathieu avaient rendez-vous avec le vice-champion kanak, Hienghène sports.Un club entraîné par un homme bien connu des pelouses du fenua, l’ancien attaquant tahitien Félix Tagawa. Sa méthode est simple : "Déjà on va prendre plaisir à jouer, dit-il. Rester en place et ne pas se livrer. Et derrière, on essaiera d’aller chercher ce résultat."Un résultat, c’était également ce qu’espérait l’AS Tefana, car "on n’a pas fait ce qu’il fallait sur le premier match", explique le défenseur Viritua Tiaiho. "Maintenant c’est décisif si on veut la qualification, donc on va tout donner aujourd’hui et on est partis pour la gagne."Mais en terre kanak, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Après 5 minutes de jeu, le malheureux Raffi Krissian trompe son propre gardien ! Il ne le sait pas encore, mais c’est lui qui inscrira le seul but de la rencontre…Le favori du groupe réussira à tenir cet avantage les 85 minutes restantes. Pourtant, les jaune et vert ont tout tenté pour revenir à la marque.Un manque de lucidité et de réalisme qui ne fait pas les affaires du club de Faa’a. Après deux journées, les coéquipiers d’Alvin Tehau ne sont déjà plus maîtres de leur destin.Il leur faudra patienter et surtout souhaiter un faux pas des Papous pour espérer se qualifier. Pour rappel, les deux premiers de chaque poule obtiendront le précieux sésame pour les quarts de finale de la compétition.L’AS Tefana disputera son dernier match ce vendredi à 17 heures locales (jeudi 20 heures, à Tahiti).De leur côté, les joueurs de Central Sport n’ont fait qu’une bouchée des Papous du Morobe Wawens. Une victoire 7 buts à zéro qui rapproche un peu plus les Centraliens des quarts de finale de l’O’League.