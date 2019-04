O'League : Central affrontera Magenta en quart de finale ce dimanche

Distancé en Ligue 1, le championnat local, l’AS Central Sport s’apprête à accueillir les Calédoniens de l’AS Magenta ce dimanche 7 avril. Un rendez-vous qui pourrait en cas de victoire leur donner accès au dernier carré de la prestigieuse Champion's League océanienne. Une aubaine pour le président du club, Roland Colombani : "On a une chance terrible. On joue ici, à Tahiti. On gagne ce quart de finale, on joue la demi-finale ici, et on joue la finale ici aussi".



Pour cela, les coéquipiers de Sylvain Graglia devront en premier lieu battre l’AS Magenta. Ce qui ne sera pas de tout repos, à écouter le meilleur buteur du club hauteur de 5 buts en phase de poule. "Cela fait plusieurs années qu'ils terminent dans le dernier carré. Et encore une fois, cette année, ils sont en quart de finale, donc on va tout faire pour passer en demi-finale. On sait que ça va être très compliqué, mais on s'est préparés pour. Et je pense que de jouer à domicile, cela va être vraiment un gros point positif pour nous" déclare Sylvain Graglia, milieu de terrain à l'AS Central Sport.