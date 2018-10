Nukutepipi à louer pour 157 500 000 Fcfp la semaine

Rédaction Web

Achetée en 2007 pour la somme de 798 millions Fcfp, le fondateur du Cirque du Soleil y a investi près de deux milliards 100 millions Fcfp. L'île est composée d’une résidence principale, de deux villas juniors et de 13 bungalows, ainsi que d'une piste d'atterrissage. Le complexe peut héberger jusqu’à 52 personnes.A ce tarif il va sans dire que les vacations sont à la hauteur. Courts de tennis, pistes cyclables, salle de jeu, un observatoire, salle de sport et de cinéma. Bref de quoi s'occuper. Si la liberté n'a pas de prix, elle a un coût et celui-ci n'est pas à portée de toutes les bourses.