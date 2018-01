Nucléaire : un centre de mémoire pour « transmettre la connaissance », Moruroa e tatou veut plus

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinorua

Face à ces critiques, la ministre a expliqué que depuis les annonces faites par Hollande en 2016, un coup d’accélérateur a été donné à cette reconnaissance du fait nucléaire.Annick Girardin a affirmé est venue pour poser des actes, et non pas faire des promesses :« Quand on connaît la date des essais nucléaires, oui il y a eu du temps qui est passé. Mais je vous demande juste de reconnaître qu’entre les mots de François Hollande, l’accord de l’Elysée, et aujourd’hui, que les choses se sont accélérées. Cette composition montre bien qu’on est dans la volonté de travailler ensemble et le plus vite possible. »En outre, Annick Girardin a rappelé que les travaux du Civen ( Comité d'indemnisation des victimes du nucléaire) avaient repris à la mi-janvier et que son budget avait été doublé « pour que les indemnisations puissent être faites les plus rapidement possible. »Objectif de la ministre des Outre-mer : une ouverture de cet institut avant la fin du quinquennat du président Macron. Roland Oldham reste sceptique.