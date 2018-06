Nucléaire : six dossiers polynésiens examinés par le Civen

En janvier 2017, 193 a la cellule d’accompagnement et de réparation des victimes des essais nucléaires (Carven - Te Pu Papa Ti’a Ora). Depuis, l’association a accompagné plus d’une centaine de familles et 50 dossiers ont été expédiés selon ses propres chiffres. Lena Norman, deuxième vice-présidente de l’association, explique :



« Lundi, nos six premiers dossiers ont été examinés par le Civen. Quatre en qualité de victime et deux en qualité d’ayant-droit. C’est une belle avancée… »



Trois autres dossiers devraient être examinés le 25 juin prochain. 193 espère que les choses vont s’accélérer. Le Civen doit se réunir tous les 15 jours.



Chaque personne qui dépose un dossier obtient une audience de 15 minutes devant le comité pour expliquer les conséquences psychologiques, morales, matérielles et financières des essais nucléaires sur sa personne et son entourage.



Sur les dossiers examinés, le Civen émet un avis : favorable ou défavorable à une indemnisation. Si la mention est favorable, un expert est mandaté pour évaluer les préjudices subis par le demandeur.



L’association lance un appel à toute la population qui pourrait être une victime des essais nucléaires, de prendre contact avec eux pour monter un dossier.