Nucléaire : l'église protestante mā’ohi appelle au rassemblement

Rédaction web avec Hitiura Mervin

Le synode de l’église protestante maohi a été une nouvelle fois marquée par la question du nucléaire. L’événement s’est déroulé du 21 au 23 juillet à Taunoa. Ce dimanche, la commission d’étude sur le nucléaire a rendu ses conclusions et ses préconisations.Le synode souhaite que l’Etat reconnaisse "le grand mal qu’il a commis dans ce pays" et qu’il facilite "les démarches des malades victimes des essais nucléaires." L’église protestante maohi demande que l’Etat français rendre à la Polynésie l’ensemble de ses ressources "et qu’il cesse de les utiliser comme garantie de ses emprunts bancaires."Deux ans après le dépôt d’une plainte contre l’Etat français pour crime contre l’humanité. Le président de l’église, Taaroanui Maraea, doit se rendre à Genève, puis à New York, pour continuer le combat auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le synode a lancé un appel au rassemblement de toutes les églises, associations et groupes politiques sur la question du nucléaire.Oscar Temaru, président du Tavini huira’atira et maire de Faa’a, a réaffirmé son soutien à la démarche de l’église. Il appelle lui aussi à l’union sur le dossier du nucléaire. Il a ajouté : "Je veux lancer un appel solennel à nos frères, président du pays tous ceux qui ont des responsabilités : penser à l’avenir, à nos enfants à notre pays d’abord. Notre avenir n’est pas en France, n’est pas en Europe, il est ici à Mā’ohi Nui."Pour Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de Polynésie française, cette union existe. Le maire de Bora Bora s’est dit respectueux des décisions prises par l’église protestante maohi. Pour lui, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, mène le "même combat en demandant à l’Etat de solder ce dossier du nucléaire." Le 135 synode se tiendra à Moorea l’an prochain.