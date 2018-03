Nucléaire : Moetai Brotherson souhaite «mettre l’Etat face à ses responsabilités»

Rédaction web

Le second texte concerne la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux des victimes reconnues des essais nucléaires. L’élu estime que ces dépenses ne doivent plus incombées aux territoires mais à l’Etat.Le député de la troisième circonscription entend faire admettre de manière automatique comme vicitme, tout descendant de victime reconnue, elle-même atteinte d’une des maladies radio-induites.Pour financer ces nouvelles dispositions, Moetai Brotherson prévoit un « fonds abondé par un prélèvement fiscal auprès des entreprises produisant de l’électricité à partir du nucléaire civil ».Le député indique que ces propositions vont circuler dans les différentes institutions de l’Etat comme du Pays dans les semaines qui viennent pour avis et information. Les associations de victimes les recevront aussi.Moetai Brotherson, après avoir pris compte des différentes remarques, les déposera au bureau de l’Assemblée.« Je forme le vœu que mes collègues parlementaires Polynésiens, mais aussi l’ensemble des élus viennent soutenir cette démarche, en faisant abstraction des postures partisanes qui n’ont pas leur place ici. »Une pétition sera en ligne dans les prochains jours.