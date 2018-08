Nucléaire : 193 réclame l’ouverture d’une antenne du Civen en Polynésie

Rédaction web avec Laure Philiber

L’association 193 faisait le point, ce lundi matin, sur les dossiers de demande d’indemnisation des familles touchées par les conséquences des essais nucléaires.Depuis un an et demi, l’association 193 dispose d’une cellule d’accompagnement et de réparation des victimes des essais nucléaires.Elle a rencontré 170 familles. 75 dossiers ont été déposés. 60 enregistrés par le Comité d’indemnisation des victimes du nucléaire sur cette période.Au cours des deux derniers mois, 14 dossiers ont été examinés. 8 ont obtenu une décision favorable. L’association reconnaît que le retrait de la notion de risque négligeable de la loi Morin a grandement facilité les choses. "J’ai vu les associations à la télé, et j’ai dit à ma mère que j’allais me renseigner. Je suis tombée malade en 2016, on l’a observé lors d’une mammographie. Ma maman m’a dit de me lancer. Mon papa est décédé d’un cancer à la tête. Il a travaillé à Moruroa. Maintenant, c’est tombé sur moi. Je crois que ce n’est pas par hasard. Ce cancer, il est là, et maintenant, je sais que ça vient du nucléaire. J’ai été soignée ici. J’ai rencontré des amis à moi à l’hôpital. Il y en a beaucoup qui ont le cancer. Je leur dis de faire comme moi, ils ont peur. Ils ont honte. Mais ils sont malades ! Moi je veux qu’ils se réveillent. Moi, je demande réparation. C’est tout. Il n’y a pas que moi qui ait subi. Mon foyer entier a subi ce cancer. J’ai travaillé toute ma vie, je n’ai pas d’argent pour payer des études à mon fils. Je ne peux plus travailler, je n’ai plus rien. Je veux faire valoir mes droits !", clame Marguerite Taumihau."J’ai eu un cancer du sein. J’ai été aidée par une dame qui est dans l’association. C’était pas facile. On a été en contact avec la France, par téléphone, et j’ai été entendue par la Civen, la nuit. Tous les après midi, depuis que j’ai mon cancer, je ne peux plus me déplacer. Je perds l’usage de mes pieds et de mes doigts. Et on nous a convoqué la nuit. Je suis allée à l’association 193 pour parler avec eux. Je leur ai expliqué ma souffrance. Ma vie a été détruite. Je souffre tellement ! Et toute ma famille avec moi. Je pense que ce sera ça jusqu’à la fin de ma vie. Mon dossier a été reconnu favorable mais ça ne me suffira pas pour payer tout ce que j’ai à payer", témoigne aussi Tevahine Fauura.Mais 6 autres familles ont reçu un avis défavorable de la Civen… et ont parfois du mal à comprendre les avis rendus : "Parmi les dossiers que l’on traite, il y en a deux qui nous ont interpellé particulièrement. Ils concernent deux femmes d’une même famille, qui vivent dans la même maison. Elles ont toutes les deux déclaré une maladie radio-induite. Seule l’une des deux a été indemnisée. La maman, décédée d’un cancer, a été reconnue victime des essais nucléaires. Sa fille, qui habite dans la même maison, on déclare qu’elle n’a pas été iradiée. Elles vivent dans la même maison ! On ne comprend pas ! C’est pas se foutre de la gueule du monde ça ?", lance Yves Conroy, président d'honneur de l'association."On ne comprend pas. La Civen a dit que je n’atteignais pas les seuils, et que je n’avais jamais habité aux Tuamotu Gambiers. Mais les autres qui ont reçu un avis favorable non plus, n’y ont pas habité ! C’est le parcours du combattant. Je fais appel. Ça va prendre une autre dimension, on va prendre un avocat pour que le dossier aille de l’avant. Je ne le fais pas pour l’argent, mais pour qu’on nous reconnaisse vraiment. On m’a refusé le carnet rouge. Je veux que l’on reconnaisse que ce que j’ai est lié aux essais", martèle Nicole Alona dont le dossier a reçu un avis défavorable.Le fondateur de l’association réclame l’ouverture d’une antenne locale du Civen : « Nous réclamons depuis longtemps l’ouverture d’une antenne du Civen ici. C’est sur ce terrain que doivent Se passer les choses. Nous avons rencontré des freins, des obstacles, assez importants. On donne la parole, lorsqu’un dossier est instruit, à la famille des ayants-droits. Mais… à 20 000 km, lorsque la personne habite dans les îles et ne peut pas entrer en contact avec le Civen… et c’est à la personne à mettre en place les moyens de communication. Là, on dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons déjà émis l’idée de créer une visio conférence, et on a une réponse négative, regrette Père Auguste On espère vraiment que dans ces cas d’instructions de dossier, ça puisse se faire ici,et donner la possibilités aux familles d’être représentées. Le Civen se réunit tous les lundis matin vers 10 heures… chez nous, c’est le dimanche 22 heures. Il n’y a pas d’autre moyens. Les gens viennent au local de 193, et défendent leur cas là bas, au téléphone. Lorsqu’on estime que plus de 10 000 personnes, ici, ont développé l’une des 21 maladies… entre 1998 et 2015, on lance un appel :Si vous remplissez les 3 conditions de la loi Morin, n’ayez pas peur ! "L’association est active sur plusieurs fronts. Elle envisage de se rendre prochainement à l’ONU, elle interpelle aussi les sénateurs et députés de la commission mixte parlementaire. Enfin, 193 annonce préparer la venue d’Emmanuel Macron au fenua l’an prochain… et envisage de se faire entendre si elle ne se sent pas écoutée dans ses combats.