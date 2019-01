Rédaction web

Nouvelles perturbations chez Viti. En cause : une panne d'alimentation électrique suite à une maintenance EDT dont Viti n'a pas été informée selon son directeur commercial Raymond Colombier. Viti aurait découvert la maintenance en se rendant sur le site internet d'EDT.La maintenance EDT devrait se terminer à 13 heures. Mais une équipe de Viti s'est déplacée pour tenter de rétablir le courant plus rapidement. La semaine dernière , les plaintes d'abonnés Viti se sont succédé. Le problème était alors différent : une fréquence brouillait la connexion entre les antennes relais et les clients de Viti.