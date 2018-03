Nouvelles perquisitions chez Gaston Flosse

Selon nos confrères de Radio 1, hier, mardi, des policiers de la DSP se sont rendus à l’assemblée de la Polynésie et au domicile de Gaston Flosse à Erima pour de nouvelles perquisitions. Elles ont été réalisées dans le cadre de l'enquête sur la vaisselle.



Suite au départ de Gaston Flosse de la présidence en septembre dernier, les enquêteurs se sont aperçus que de la vaisselle et de l'argenterie avaient disparu. Le 10 décembre, ils ont perquisitionné au domicile de l'ancien président ainsi que dans les locaux de l'Assemblée et y ont retrouvé de la vaisselle et de l'argenterie. Le montant de ces objets est estimé à 4 millions de Fcfp. Entendu, Gaston Flosse a été mis en garde à vue.



Toujours selon nos confrères, son avocat a demandé la levée du contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre à l’assemblée. Il va aussi demander l’annulation de sa mise en examen.