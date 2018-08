Nouvelle-Zélande : vers une interdiction de l’usage des sacs plastiques

Le « green country » ne veut plus ternir sa réputation. Cette semaine Jacinda Ardern, premier ministre de Nouvelle-Zélande, et la ministre de l’Environnement, Eugénie Sage ont annoncé un plan d’action pour, peu à peu, tendre la fin de l’usage des sacs plastiques à usage unique dans le pays. Les commerçants et distributeurs disposent d’un délai de six mois pour arrêter leur distribution. Passé ce délai, ils s’exposeront à une amande de 100 000 dollars néo-zélandais.