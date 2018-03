Nouvelle-Calédonie : une partie du Caillou en alerte cyclonique de niveau 2

​Rédaction web

Après Gita le mois dernier, c'est le cyclone Hola qui touche la Nouvelle-Calédonie cette fin de semaine. L'alerte cyclonique de niveau 2 a été déclenchée sur les communes d'Ouvéa, de Lifou et de Maré. La préalerte cyclonique est maintenue sur le reste de la Nouvelle-Calédonie.Ce vendredi (samedi en Nouvelle-Calédonie, le cyclone tropical se situait à 115 km au nord-est d'Ouvéa. Hola se déplace vers le sud-est à 20 km/h. Il génère près de son centre des vents estimés à 130 km/h avec des rafales proches de 180 km/h.Des cumuls de pluies compris entre 180 et 200 mm en 24 heures ont été relevés sur le Sud du Caillou, entre 100 et 150 mm sur la côte Est.Conséquence du cyclone : à Nouméa et dans le Grand Nouméa, des routes ont été coupées à cause de grosses inondations. Des glissements de terrain se sont également produits.Deux vols Air Calin entre la Polynésie et le Caillou ont été annulés. Hola devrait poursuivre sa trajectoire vers le sud-est en restant au stade de cyclone, avant de régresser au stade de dépression tropicale forte dans 24 heures. Hola devrait se situer en fin de nuit à proximité de Lifou, puis vers Maré samedi matin.