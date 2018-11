Nouvelle-Calédonie : quelques incidents en marge du référendum

Plusieurs voitures ont été brûlées et deux "faits de caillassages" ont été signalés en Nouvelle-Calédonie dimanche soir (samedi soir en Polynésie), en marge de la clôture du référendum sur l'indépendance, a-t-on appris auprès du haut-commissariat.Les sept voitures ont été brûlées dans le quartier populaire de Montravel, au nord de Nouméa, selon la même source.Le quotidien Les Nouvelles calédoniennes évoque également une voiture brulée dans le quartier de Rivière-Salée, dans les quartiers nord de Nouméa.Le haut-commissariat a fait état également de "deux faits de caillassage", sans préciser le lieu, mais "rien de significatif".Ces faits interviennent alors que le dépouillement du référendum sur l'indépendance était en cours.Le non à l'indépendance partait favori et les principaux responsables politiques avaient souligné en amont qu'un tel résultat pouvait inciter une partie de la jeunesse kanak, marginalisée, à des débordements.

AFP