Nouvelle-Calédonie : levée des alertes cycloniques, pas de dégâts majeurs

AFP

"A part deux ou trois cocotiers qui sont tombés, il n'y a pas de dégâts. Une centaine de personnes a passé la nuit dans des bâtiments publics pour se mettre à l'abri mais chacun rentre désormais chez soi", a déclaré à l'AFP Louis Waneux, secrétaire général de la mairie d'Ouvéa, peuplée d'environ 3.200 habitants.Alors que cet atoll est confronté à une érosion de son littoral, notamment dans le nord, il a précisé qu'aucun phénomène de submersion n'avait été signalé malgré les craintes des populations de cette zone.Le cyclone Hola a longé l'archipel des Loyauté, à l'est de la Grande-Terre de Nouvelle-Calédonie, dans la nuit de vendredi à samedi à environ 100 kilomètres au large.Il a engendré des pluies diluviennes et des vents avec des rafales pouvant atteindre 130 km/h. L'alerte 2 a été levée samedi sur Ouvéa et Lifou à respectivement 8 heures et 1O heures locales (minuit à Paris) puis une heure plus tard sur l'île de Maré.1 500 personnes ont été privées d'électricité à Lifou samedi matin (heure de Nouvelle-Calédonie), mais la situation était rétablie à la mi-journée, a indiqué la compagnie EEC (Eau et électricité de Calédonie) dans un communiqué.A Nouméa et dans sa banlieue où les pluies sont importantes, plusieurs routes ont été submergées et les mairies ont appelé la population à la vigilance.