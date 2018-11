Nouvelle-Calédonie : des ados mis en examen pour l'agression d'une octogénaire

AFP

Hospitalisée, la vieille dame souffre de fractures à la tête et d'un hématome sous-dural, a précisé Alexis Bouroz dans un communiqué, ajoutant que "son état de santé est actuellement toujours alarmant".Les faits se sont déroulés le dimanche 25 novembre lorsque ces trois jeunes se sont introduits sur la propriété de la victime à Dumbéa, en périphérie de Nouméa, pour "y voler dans un premier temps des letchis", selon le procureur.Le plus jeune de la bande en a profité pour visiter la maison et repérer la présence d'un coffre-fort dans une chambre, avant d'aller prévenir un de ses comparses, âgé de 15 ans."Dans des circonstances restant à éclaircir", les deux adolescents ont ensuite fait chuter l'octogénaire, qui a heurté le sol de sa maison et "perdu connaissance", a précisé le procureur.Le troisième âgé de 16 ans, est alors venu prêter main forte aux deux jeunes voleurs, pour les aider, sans succès, à desceller le coffre-fort.Les voisins ont donné l'alerte, les trois agresseurs ont été interpellés et mis en examen. Les deux plus jeunes ont été placés en foyer et celui de 16 ans est soumis sous contrôle judidiciaire.La délinquance juvénile est depuis plusieurs années en constante augmentation en Nouvelle-Calédonie où les mineurs sont à l'origine de plus d'un quart de la délinquance globale et de 55% des cambriolages.