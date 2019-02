Nouvel An chinois - Initiation à la culture chinoise au lycée Paul Gauguin

"On a pu mettre en place de projet pédagogique dans le cadre du projet d'établissement. L'objectif est de favoriser la réussite de tous les élèves et faire partager avec ces moments de festivités, notre culture et nos connaissances sur la langue et la civilisation chinoises à tous les élèves" explique Tao Chen Laille, enseignante de chinois au lycée Paul Gauguin.