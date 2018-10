Nouveau challenge make-up : se faire des sourcils Oreo

Qu'ils soient en forme de plumes de tresses , ou encore de vagues , de plus en plus de personnes montrent qu'ils ont de l'imagination jusqu'au bout de leurs sourcils. Plus récemment, c'est dans le cadre de la nouvelle campagne publicitaire lancée au Royaume-Uni par Oreo : "Certaines personnes feraient tout pour un Oreo", que plusieurs influenceurs sur Instagram se sont mis aux sourcils style... Oreo. ​Un deuxième sourcil est dessiné au-dessus du premier à l'aide d'un eyeliner et au milieu des deux, on y met du blanc pour représenter la crème du biscuit.Le meilleur selfie accompagné du hashtag #OreoBrows remportera un paquet d'Oreo (concours organisé en Angleterre uniquement).