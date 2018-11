Nouméa : le temple du tatouage fait peau neuve

Il tatoue depuis 1986, et pendant longtemps, tout le monde voulait des tatouages polynésiens. La mode est un peu passée, mais environ un quart des demandes des clients portent encore sur ce type de tatouages.



Jérémy Spriet et son épouse, par exemple, veulent des motifs marquisiens. Madame pour recouvrir une erreur de jeunesse. Monsieur par passion pour l’Océanie : il y a 11 ans, il est venu à Nouméa pendant 4 mois, et n’a jamais oublié. Ce conducteur routier en métropole avoue n'écouter que de la musique polynésienne dans son camion, et veut ramener dans le nord tous les souvenirs des îles qu'il pourra se permettre !