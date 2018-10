Nos comédiens en herbe initiés à la commedia dell’arte

Rédaction Web avec Thomas Chabrol

La troupe du Théâtre du Versant, originaire de Biarritz, est à Tahiti pour jouer devant les scolaires et le grand public son spectacle "Fourberies". Le temps d’une master class, elle a initié cette semaine à la commedia dell’arte les comédiens de l’atelier théâtre de la Maison de la culture et du Conservatoire. Avec le metteur en scène Gaël Rabas, ils ont travaillé la posture, le souffle profond, le contact avec le sol… Selon l’artiste, la commedia dell’arte est un théâtre de l’énergie bien plus qu’une pittoresque galerie de personnages.Les troupes de commedia dell’arte n’avaient pas de scène fixe. Elles voyageaient de pays en pays et devaient savoir attirer le public. Les compagnies mettaient en scène des situations de l’actualité locale avec leurs personnages : Arlequin, Polichinelle, Scaramouche. Sur la scène du petit théâtre, les comédiens se sont donc prêtés au jeu de l’improvisation, sur le thème du réchauffement climatique."Parmi les adolescents qui sont déjà au Conservatoire en cursus, il y a des possibilités, c’est incontestable, confie Gaël Rabas. D’ailleurs, on commence à créer des liens, on fait des plans avec leurs professeurs et on a des projets." Affaire à suivre donc...