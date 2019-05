Norbert Tarayre souhaite "retranscrire la cuisine polynésienne" en métropole

Rédaction web avec Tamara Sentis et Hitiura Mervin

"J'ai découvert le pota et je vais le travailler demain. (...) Ce que j'aime surtout à Tahiti, c'est découvrir toutes les richesses et la culture gastronomiques, et de m'en servir et de la retranscrire en France quand je vais revenir. Je vais pouvoir en parler avec mes chefs, et par exemple, utiliser le lait de coco différemment, parce que chaque culture gastronomique est différente. C'est vrai que nous, en France, on a tendance à s'approprier des recettes qui viennent d'ailleurs sans jamais avoir été dans le pays et l'avoir vécu. Là, ce qui est intéressant avec Tahiti, c'est qu'on va pouvoir visiter et retranscrire cette cuisine polynésienne en France, c'est le but.""La cuisine fait partie de ces métiers de bouche comme la pâtisserie, la boulangerie, la boucherie, la charcuterie... Ce sont des métiers qui impliquent une concession certaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on met les pieds dans une cuisine, on n'a forcément plus la même vie que nos concitoyens qui ont une vie un peu plus standardisée. Quand on travaille, les gens sont en vacances, quand ils sont en week-end, on travaille... C'est une énorme concession mais qui se transforme en passion à partir du moment où l'on sait pourquoi on fait de la cuisine. La cuisine, c'est donner du plaisir aux gens. C'est grâce au plaisir que l'on prend nous-mêmes à constituer un plat, et c'est de le mettre sur table et donner un plaisir, une émotion sans foi ni loi. Aujourd'hui, quand on passe à table, cela doit être un moment festif.(...)On est des faiseurs de plaisir, on est là pour donner du plaisir et du bonheur aux gens. C'est ce qui compte dans la cuisine. (...) Ce métier sera l'un des plus prometteurs dans le temps parce qu'on aura toujours besoin de manger et qu'on ne sera jamais remplacés par une machine. Et que l'instinct, l'humain et le côté artistique du cuisinier, fait que ça sera toujours unique et jamais stérile. C'est ça qui est formidable. Et je le vois même dans la cuisine polynésienne, (...) quand c'est bien fait et avec amour, cela devient tout de suite magique."