Norbert Hauata : "Une Coupe du monde, ça restera toujours magique"

Il fait la fierté de tout un peuple. Norbert Hauata a été sélectionné pour arbitrer des matchs de la Coupe du monde de Russie 2018. La compétition s’est terminée dimanche. Pour la finale, l’équipe de France a battu la Croatie. Les bleus ont décroché le titre de champion du monde pour la deuxième fois de leur histoire.En Polynésie française, ce n’est pas seulement cette épopée qui a été suivie. Sur les terrains de foot russes, les Polynésiens ont aussi prêté attention au parcours du Polynésien de 39 ans. Il a participé à sa deuxième coupe du monde en tant que 4ème arbitre. Un bonheur. Norbert Hauata explique : " Une Coupe du monde, ça restera toujours magique. Ce n’est que tous les quatre ans. Je n’ai jamais trouvé de telles émotions en Polynésie française. "Norbert Hauata prend beaucoup de plaisir à arbitrer des matchs de tel niveau. "C’est bien de voir ce haut-niveau. Le professionnel est présent, ça fait plaisir."Pendant le Mondial, le Polynésien a fait le buzz. Lors du match Argentine-Croatie où il était un des arbitres, on le voit debout devant un Lionel Messi se rouler par terre. L’enfant de Moorea en garde un grand souvenir. "C’est la deuxième fois que je le vois. Mais quand on est arbitre d’un tel match, il faut savoir cacher ses émotions, ne pas sauter au plafond."Au total, Norbert Hauata a arbitré quatre matchs pendant cette Coupe du monde. De retour au fenua, il se prépare déjà au Mondial dans quatre ans au Qatar. Norbert Hauata espère être sélectionné.Pour l’heure, place au championnat U-19 de la Confédération océanienne de football (OFC). Norbert Hauata précise : "On m’a demandé de participer en tant qu’arbitre. J’ai bien sûr accepté. C’est toujours intéressant de partager son expérience sur le terrain." Une expérience de haut-niveau.