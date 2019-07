Non, il n'y a pas "d'iceberg" à Rurutu

​M.D-M

"Nous sommes actuellement sous un régime de Mara'amu assez fort ce qui agite la mer et fait mélanger de l'air, du sel et des particules organiques (algues par exemple). Cela crée un mélange visqueux ressemblant à de la mousse qui est en fait de l'écume de mer."C'est cette mousse, assez compacte, qui flotte à la surface de l'eau et donne cet effet "iceberg". Mais plusieurs internautes l'avaient déjà compris...