SOCIÉTÉ

Noël : une fête chrétienne... d'origine romaine

Mardi 25 Décembre 2018 à 17:12 | Lu 274 fois

RELIGION - Noël est synonyme de fête et de cadeaux pour la majorité du monde chrétien. On oublie parfois que c’est la commémoration de la Nativité. La naissance de Jésus. Le Christ serait né un 25 décembre. La veille, on réveillonne, en attendant le Père Noël et ses cadeaux. Pour les chrétiens aguerris, c’est un moment de recueillement.







« Noël, c’est une célébration, c’est la naissance de Jésus-Christ ; le message : Il est venu pour nous pour nous délivrer de nos pêchés, c’est la fête, sa naissance, c’est Dieu qui nous offre son fils » explique Honotea Tevaearai, une jeune protestante de la paroisse de Bethel à Papeete.



Appelée aussi fête de la Nativité, Noël n’a pas toujours été une fête chrétienne. Elle est d’origine romaine et correspondait au jour de naissance de la divinité solaire Sol Invictus.



Cette fête de la nativité est devenue chrétienne trois siècles après la mort de Jésus, à la fin de l'Empire romain. Elle a progressivement donné place au Noël que nous connaissons aujourd’hui, agrémenté au cours des siècles par d'autres influences culturelles... et un autre culte, plus enfantin : celui du Père Noël.

