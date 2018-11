Noël pour tous à la mairie de Punaauia

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San



Beaucoup d'enfants étaient présents ce samedi à la mairie de Punaauia. Venus principalement des quartiers de Papeete , ils ont été déposés en bus accompagnés par des éducateurs. Manèges, tyroliennes avec le RSMA, concours de chants, dessins, etc... toutes ces activités sont proposées gratuitement aux enfants afin qu'ils puissent passer une journée remplie de joie. "Nous sommes là pour les enfants, pour qu'ils puissent passer une belle journée" assure Patrice Beuscher, président du Rotary Club de Tahiti."Notre objectif est d'apporter une journée de joie à ces enfants qui sont issus pour la plupart de familles dans le besoin."Cette journée est aussi l'occasion pour le Rotary de récolter des jouets, des vêtements qui seront triés et redistribués dans toutes les îles de Polynésie française pour toutes les familles dans le besoin. "Nous avons à notre disposition un camion avec un container de façon à ce que les personnes puissent déposer leurs dons. Cette opération dure jusqu'à 17 heures". Si des personnes sont dans l'impossibilité de se déplacer aujourd'hui, ils peuvent toujours déposer les dons au Secours Catholique à la Mission.Le Rotary Club dans le monde comptabilise un peu plus d'un million d'adhérents. En Polynésie Française on dénombre quatre clubs. Raiatea, Papeete, Taravao et Moorea. Soit environ 70 membres. Chaque année c’est le Rotary Club de Papeete qui organise cette journée Noel pour Tous. "Cela représente pas mal de travail, mais nous sommes bien rodés. Nous travaillons sur cette journée depuis le mois d'août."André est venu ce samedi déposer des dons. Pour lui, c'est un acte normal. "J'ai apporté des chaussures, des vêtements, des doudous, des ours en peluche pour satisfaire les enfants qui sont dans le besoin. Cela me tient énormément à cœur. Chaque année je viens à cette journée."L’an dernier 4 500 enfants avaient participés à cette journée, et trois containers de dons avaient été collectés. Pour l'heure, à la mi-journée un peu plus d'un container de dons a été récolté.