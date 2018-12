Noël pour les prématurés et leurs parents à l'hôpital de Taaone

Une des priorités du service qui accueille ces enfants est de placer la famille "au coeur de la prise en charge". Mais pour les parents, ce n'est pas toujours évident. "C'est dur pour nous de voir nos enfants prématurés (...) Leur poids, c'est inquiétant. On a peur tous les jours", explique Doriane Maufene, maman de jumelles.

Pour soutenir les familles, une association s'est montée il y a deux ans : Les Prémas de Polynésie. Noelanie Taeae est une des fondatrices. Elle est maman d'un grand prématuré. "J'ai vécu aussi cette détresse. C'est une phase difficile de notre vie. On s'est très vite sentis seuls. (...) On est là pour les épauler, les écouter, partager avec eux".



L'association aide aussi les parents des îles pour qui l'épreuve et l'éloignement sont encore plus difficiles. Les Prémas de Polynésie lancent régulièrement des appels aux dons en matériel, vêtements... "Nos enfants sont prémas donc ils sont nés entre 500g et au-delà de 2kg. Ce n'est pas évident de trouver des petits vêtements. Ça a un coût. On a des bénévoles, des partenaires, des sponsors qui nous aident à pouvoir récolter et distribuer".